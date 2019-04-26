شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجهز للاحتفال بلقب الدورى الإسبانى على حساب ليفانتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون برشلونة أمام فرصة ذهبية للتحضر بأفضل طريقة لما ينتظره الأربعاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا ضد ضيفه ليفربول الإنجليزى، وذلك من خلال الاحتفال بلقب الدورى الإسبانى بين جماهيره فى حال فوزه اليوم على ضيفه ليفانتى فى المرحلة الخامسة والثلاثين.

كانت الفرصة قائمة أمام النادى الكتالونى لحسم لقبه الثانى تواليا والثامن فى المواسم الـ11 الأخيرة الأربعاء لو نجح فالنسيا فى الفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد الثانى، لكن نادى العاصمة رفض الرضوخ وتسليم اللقب للنادى الكتالونى دون مقاومة، وأجلوا تتويجه بإلحاقهم الهزيمة الثانية فقط بـ «الخفافيش» فى المباريات الـ23 الأخيرة فى مختلف المسابقات (3-2).

وسينال برشلونة فرصتين اليوم لحسم اللقب، الأولى عندما يلتقى أتلتيكو بعد الظهر مع ضيفه بلد الوليد، والثانية عندما يستضيف النادى الكتالونى ليفانتى.

ورغم أن تتويج برشلونة بلقب الدورى الإسبانى أصبح أمرا روتينيا فى العقد الأخير، لكنها ستكون المرة الأولى التى يحسم فيها اللقب بين جماهيره منذ موسم 2009-2010، لأن ألقابه الخمسة التالية حسمت حسابيا فى 2011 على ملعب منافسه المقبل ليفانتى، و2013 دون أن يلعب بعد تعادل ملاحقه ريال مدريد وإسبانيول، و2015 على ملعب أتلتيكو مدريد، و2016 على ملعب غرناطة، و2018 على ملعب ديبورتيفو لاكورونيا.

أما تتويجه الأخير فى معقله «كامب نو» فكان بفوزه على بلد الوليد فى 16 مايو 2010 برباعية نظيفة، بينها ثنائية للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، فى طريقه لإنهاء الموسم بإشراف مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى الحالى جوسيب جوارديولا وفى جعبته 99 نقطة.

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ومع بقاء أربع مباريات فقط على نهاية الموسم، لن يتمكن فريق إرنستو فالفيردى من الوصول إلى 99 نقطة (يملك حاليا 80)، لكن هذه الإحصائية ستكون هامشية فى حال كرر ميسى ورفاقه هذا الموسم سيناريو 2009 و2015 بإحراز ثلاثية الدورى والكأس المحليين ودورى أبطال أوروبا.

من ناحية أخرى لا يبدو أن ليفانتى، القابع فى المركز الرابع عشر، قادر على حرمان برشلونة من الاحتفال باللقب بين جمهوره، إذ حقق فوزا يتيما فى المراحل العشر الأخيرة كان فى المرحلة الماضية على أرضه ضد ريال بيتيس (4- صفر)، كما أن زيارته الأخيرة إلى«كامب نو» انتهت بثلاثية نظيفة سجلها الفرنسى عثمان دمبيلى (هدفين) وميسى فى إياب ثمن نهائى مسابقة الكأس التى وصل «بلوجرانا» إلى مباراتها النهائية للموسم السادس تواليا حيث يلتقى فالنسيا فى 25 مايو وعينه على تتويج خامس على التوالى.

ويلخص لاعب الوسط سيرجيو بوسكتس مشوار فريقه على الصعيد المحلى فى العقد الأخير من الزمن، بالقول: «ما قمنا به فى الأعوام الأخيرة سيدخل التاريخ» الذى سيشهد فصلا جديدا فى حال إحراز الثلاثية الثالثة فى غضون 10 أعوام، لكن ما يريده ميسى حاليا «حسم لقب الدورى بأسرع وقت ممكن دون التهاون، ثم بإمكاننا التفكير بليفربول ونصف نهائى دورى الأبطال».

وسيحاول ميسى فى المباريات الأربع المتبقية لفريقه أن يعزز رصيده من الأهداف، والبالغ 33 حاليا، على أمل أن يتمكن من الوصول إلى ما حققه عام 2015 حين سجل أعلى مردود له فى «لا ليجا» بتسجيله 43 هدفا.

ولا يعود الفضل فى مشوار برشلونة هذا الموسم إلى ميسى وحسب، بل هناك أيضا الأوروجوانى لويس سواريز الذى سجل 20 هدفا فى الدورى حتى الآن، وجمع مع زميله الأرجنتينى (53) أكثر من مجموع جميع الفرق فى دورى هذا الموسم باستثناء ريال مدريد وإشبيلية (كلاهما 59).

وبعد أن حسم برشلونة وأتلتيكو البطاقتين الأوليين إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل، ووجود ريال مدريد فى المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل مباراته الأحد ضد رايو فايكانو متذيل الترتيب، يدخل التنافس على البطاقة الرابعة الأخيرة فى صراع شرس بين أربعة فرق هى: خيتافى وإشبيلية (كلاهما 55 نقطة) وفالنسيا (52) وأتلتيك بلباو (49). ويحل خيتافى الأحد ضيفا على ريال سوسييداد الحادى عشر بعد أن تعادل الخميس على أرضه مع ريال مدريد دون أهداف، فيما يلعب فالنسيا فى اليوم ذاته مع ضيفه إيبار الثالث عشر، وإشبيلية الأحد أيضا مع مضيفه الكتالونى جيرونا الثامن عشر. أما بلباو، فيفتتح المرحلة السبت بلقاء ضيفه ديبورتيفو الأفيس الثامن.