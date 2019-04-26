شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يصنع ويسجل ثنائية تضعه في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اعتلى النجم المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل هدفين من خماسية ليفربول في ضيفه هدرسفيلد تاون، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

بدأت أحداث الشوط سريعة، ففي الثانية 16 فقط أخطأ مدافع هدرسفيلد في الخروج بالكرة من منطقة الجزاء، ووصلت إلى محمد صلاح الذي هيأها لنابي كيتا محرزًا الهدف الأول.

Advertisements

بعد الهدف استمر ضغط ليفربول وفي الدقيقة 23، وصلت عرضية روبيرتسون إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي حولها رأسية رائعة في المرمى، ليحرز الهدف 19 له في سباق هدافي الدوري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع تسلم النجم المصري محمد صلاح بينية داخل منطقة الجزاء، أودعها المرمى لحظة خروج الحارس محرزًا الهدف الثالث لفريقه، والهدف رقم 20 في الدوري ليعتلي صدارة جدول ترتيب الهدافين، وخلفه زميله في الفريق ماني، وأجويرو مهاجم مانشستر سيتي، أوباميانج هداف أرسنال، برصيد 19 هدفا لكل منهم.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 66 أحرز ماني الهدف الرابع لفريقه والثاني له ليتساوى مع محمد صلاح في صدارة الترتيب.

إلا أن محمد صلاح استطاع القبض على الصدارة بتسجيل الهدف الخامس لفريقه والثاني له، ليتصدر ترتيب الهدافين بـ21 هدف، يليه ماني بـ20 وبعدهم اجويرو وأوباميانج برصيد 19 هدف.