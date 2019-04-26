شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تحتشد لشراء تذاكر مواجهة «النجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتشدت جماهير نادى الزمالك أمام بوابة النادى فى ميت عقبة من أجل الحصول على تذاكر مباراة النجم الساحلى المقرر لها غدًا الأحد، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية ضمن منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

وافترش مشجعو القلعة البيضاء الأرض، حيث توافدت جماهير الفريق بشكل مكثف أمام بوابات النادى فى جامعة الدول العربية للحصول على تذاكر اللقاء المرتقب، الذى من المقرر أن يتواجد فيه 30 ألف مشجع.

من جانبه، قال مرتضى منصور فى تصريحاته: «هذه هى التجربة الأخيرة للجماهير، إما يحضر 30 ألفا فى كل المباريات بعد ذلك، وإما لن تشهد المدرجات حضورا جماهيريا مرة أخرى، كما نجحت فى زيادة أعداد الجماهير فى برج العرب بعد مفاوضات مع الجهات الأمنية والمسؤولين، حيث كان من المفترض أن يحضر 10 آلاف متفرج فقط».

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء: «جمهور الزمالك هو الأفضل فى العالم، مع الاحترام لجمهور الأهلى الذى يشجع فريقه لأنه يحقق البطولات، وأنتظر تشجيعا مثاليا خلال اللقاء من أجل مؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على حسم التأهل من برج العرب».

كما كشف رئيس نادى الزمالك عن تحدثه مع هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربى فى الدورى، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل. وأوضح: «طالبنا اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الإنتاج الحربى، نظراً لضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، وخوض مواجهة العودة أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية، وأعلم مدى اهتمام الجبلاية بتأجيل المباراة، خاصة أن الزمالك هو الفريق الوحيد الذى يمثل مصر فى البطولات الإفريقية خلال الوقت الحالى».

على جانب آخر، طلب السويسرى جروس من الجهاز الطبى ضرورة تجهيز المهاجم المغربى خالد بوطيب، للمشاركة فى مواجهة النجم الساحلى، حيث يأمل المدير الفنى فى تواجد اللاعب خلال المواجهة المرتقبة، حتى إذا احتفظ به على دكة البدلاء، كما تقرر بشكل رسمى غياب حازم إمام عن المواجهة وذلك لاستمرار إصابته وخوضه تدريبات تأهيلية، وتأكدت عودته للتدريبات الجماعية بعد أسبوع للتأكد من شفائه تماما والابتعاد عن إمكانية تفاقم الإصابة مرة أخرى.

ويختتم اليوم الفريق الكروى الأول تدريباته على ملعب النادى قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت فى أحد فنادق برج العرب استعدادا للمباراة، ويضع «جروس» اللمسات النهائية على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء، وقام المدير الفنى أمس فى التدريبات بمنح تعليمات خاصة للمهاجمين لفك العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق خلال المباريات الماضية، مطالبا باستغلال أنصاف الفرص، كما طلب من المدافعين التركيز والتمركز بشكل جيد فى الضربات الثابتة التى يمتاز بها الفريق التونسى.

كان جروس حريصا على الحديث مع لاعبيه وأكد لهم أنه لا بديل عن الفوز فى مباراة الغد، لأن أى نتيجة أخرى قد تؤثر على مشوار الصعود للدور النهائى، فى الوقت الذى عمل فيه على تأهيلهم نفسيا للمباراة.