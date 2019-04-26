شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يهرب من الاعلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفض مدرب الهلال زوران ماميتش، تبرير خسارته القاسية من التعاون أمس في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ، بعدم حضوره للمؤتمر الصحفي المقرر عقده عقب اللقاء ، إذ شوهد " زوران " وهو يغادر الملعب سريعا رافضا الانصات لمسئولي الاعلام في الملعب .



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