ذهبية وبرونزية لأخضر أثقال الإعاقة الحركية في «دولية هنغاريا»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استهل المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركته في بطولة هنغاريا الدولية لرفع الأثقال للإعاقة الحركية بتحقيق ميداليتين ذهبية وبرونزية. وجاءت الذهبية عن طريق الرباع عبادة هوساوي لوزن 65 كغم لفئة الشباب برفعه 95 كغم، ونال زميله ميسر العليمي برونزية وزن 49 كغم برفعه 125 كغم. ويمثل الأخضر في البطولة 6 رباعين هم خالد الناجم، عبدالعزيز سحلول، ميسر العليمي، سعيد هوساوي، أصيل هوساوي وعبادة هوساوي، تحت إشراف المدرب علي اليامي، ومساعده فتحي يعقوب، وأخصائي العلاج حسني بوقس، والإداري بندر المغيصيب.

استهل المنتخب السعودي لرفع الأثقال مشاركته في بطولة هنغاريا الدولية لرفع الأثقال للإعاقة الحركية بتحقيق ميداليتين ذهبية وبرونزية. وجاءت الذهبية عن طريق الرباع عبادة هوساوي لوزن 65 كغم لفئة الشباب برفعه 95 كغم، ونال زميله ميسر العليمي برونزية وزن 49 كغم برفعه 125 كغم. ويمثل الأخضر في البطولة 6 رباعين هم خالد الناجم، عبدالعزيز سحلول، ميسر العليمي، سعيد هوساوي، أصيل هوساوي وعبادة هوساوي، تحت إشراف المدرب علي اليامي، ومساعده فتحي يعقوب، وأخصائي العلاج حسني بوقس، والإداري بندر المغيصيب.

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