شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يكسب الهلال بخماسية ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تأهل فريق التعاون لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الهلال بخمسة أهداف دون رد . تأهل فريق التعاون لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الهلال بخمسة أهداف دون رد . وافتتح أهداف التعاون البرازيلي ساندرو مانويل عند الدقيقة 19 وبعد ثلاث دقائق أضاف عبدالفتاح آدم هدف التعاون الثاني ، وفي شوط المباراة الثاني سجل التعاون هدفه الثالث عن طريق لاعبه سيدريك امسي في الدقيقة 56،وفي الدقيقة 81 سجل هداف التعاون المهاجم ليندر توامبا الهدف الرابع ، واختتم إبراهيم الزبيدي أهداف التعاون بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86. وبهذه النتيجة يصل التعاون للمباراة النهائية وينتظر الفائز في مواجهة الغد التي تجمع الاتحاد بالنصر.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يكسب الهلال بخماسية ويتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.