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تركي آل الشيخ يصدر أغنية جديدة لنادي بيراميدز

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الخليج 0 تبليغ

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عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية ، عن سعادته بالمستوى الكبير الذي يقدمه فريق بيراميدز في وتصدره للبطولة.

 ونشر “آل الشيخ” أغنية جديدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “المدرج ولع ولبيراميدز شجع” .

 وتصدر نادي بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة في المركز الاول يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 61 بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وتغلب الأسيوطي سابقا على الأهلي والزمالك في الأسبوع الماضي وأنتزع منهم الصدارة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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