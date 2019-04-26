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جدة - عمرو شويل الاهلى ضد طلائع الجيش .. ناصر ماهر يدخل حسابات لاسارتى



اقترب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء من المشاركة فى مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش المقرر لعا بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الاهلى ضد طلائع الجيش .. لاسارتى يدفع بناصر ماهر



فى مباراةى الاهلى وطلائع الجيش يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بناصر ماهر لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل بإستاد المكس في الأسكندرية ببطولة الدوري الممتاز.

الاهلي ضد طلائع الجيش .. ناصر ماهر غاب عن اخر مباراتين



وغاب ناصر ماهر عن أخر مباراتين للأهلي في بطولة الدوري لأسباب فنية حيث لم يُشارك في لقاء بيراميدز الذى خسره الاهلي بهدف نظيف كما غاب عن لقاء المصري أمس الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة\

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الاهلي ضد طلائع الجيش .. سبب تمسك لاسارتى بناصر ماهر



ويرغب لاسارتي في منح ناصر ماهر فرصة المشاركة أمام الطلائع سواء أساسياً أو لعدة دقائق حسب سير المباراة خاصة وأن الجهاز فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراتي بيراميدز والمصري بهدف إراحته بعدما عانى من إجهاد واضح إنعكس سلبياً على مستواه خلال الفترة الماضية.

ويبدأ الاهلي غداً ،السبت الإستعداد لمباراة الطلائع بعدما منح لاسارتي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم عقب مباراة المصري أمس.