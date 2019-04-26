شكرا لقرائتكم الاتحاد يفرض عقوبة مالية على تونى سليفا للدلع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسكندرية.. محمد الجزار

فرض وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، عقوبة مالية، على المهاجم الدولى الغينى تونى سليفا بسبب التمارض وعدم الانتظام فى التدريبات والشكوى الدائمة من الإصابات. Advertisements وكان حلمى طولان المدير الفنى قد وبخ اللاعب اليوم وطالبه بضروره الانتظام فى التدريبات ومشاركة زملائه خلال المرحلة القادمة. وأكد وليد صلاح الدين أن المهاجم الدولى والقادم من صن دوانز الجنوبى الإفريقى لم يكن عند حسن ظن الجهاز والإدارة به الأمر الذى أدى إلى التشديد على الحهاز الطبى لتجهيز اللاعب بدنيا من أجل المشاركة مع منتخب بلاده خلال البطولة الإفريقية القادمة وتسويق اللاعب خلال هذه المرحلة.

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