شكرا لقرائتكم سلة الزمالك تهزم الجزيرة 87 -85... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجه 87 / 85، التى أقيمت على صاله وزارة الشباب والرياضة بمدينه 6 أكتوبر، فى أولى المباريات الخمس فى نهائى بطوله دورى السوبر لكرة السلة.

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وبذلك يحتاج الزمالك إلى الفوز بمباراتين من الأربعة المتبقية للتتويج بدورى السوبر، ووفقا لنظام البطولة فالزمالك يلتقى مع الجزيرة 5 مرات وفى حالة الفوز فى أول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات وفى حالة الفوز فى لقائين فقط يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة وفى حالة التساوى فى عدد مرات الفوز والخسارة يتم الإحتكام إلى مباراة خامسة فاصلة بين الفريقان.

كان الزمالك قد تأهلى إلى الدور النهائى بالتغلب على الأهلى بدور قبل النهائى بينما صعد الجزيرة بالتغلب على الاتحاد السكندرى.