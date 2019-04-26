شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يضع سياسة جديدة فى التعامل مع الإعلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى إجراءات سياسة إصلاح النتائج السلبية التى عانى منها الدراويش فى الفترة الأخيرة بمنع اللاعبين من الإدلاء بأى تصريحات إعلامية سوي عن طريق صبرى المنياوى مدير الكرة والمسئول الأول عن هذه المهمة.

وسيكون المنياوى المنوط الأول بإدلاء التصريحات لدى وسائل الاعلام المختلفة عن الفريق مع ضرورة حصول أى لاعب على إذن مسبق قبل التحدث للاعلام خلال الفترة القادمة.

كما أكد مدير الكرة أن هناك شروطا سيتبعها المصور الفوتوغرافي ووسائل الاعلام المقروءة، ومراسلي القنوات التلفزيونية سواء قبل أوبعد أي مران أو مباراة ووعد المنياوى بتقديم الدعم الكامل لرجال الأعلام وإزالة كافة العراقيل في هذا الشأن، مطالباً بتحرى الدقة فيما ينشر عن الفريق فى تلك الفترة التى تحتاج لتكاتف الجميع.