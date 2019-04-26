التعاون يذل الهلال بخماسية تاريخية ويبلغ نهائي كأس الملك

اسماء السيد - حجز التعاون مقعده في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك السعودي في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على الهلال 5-صفر الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في نصف النهائي.

وسجل البرازيلي ساندرو مانويل (19) وعبد الفتاح آدم (22) والبوروندي سيدريك أميسي (56) والكاميروني لياندر تاوامبا (81) وإبراهيم الزبيدي (86) أهداف التعاون الذي بلغ النهائي للمرة الأولى منذ 1990 عندما خسر أمام النصر صفر-2.

ويلتقي التعاون في النهائي مع الاتحاد حامل اللقب أو النصر اللذين يلتقيان السبت في جدة.

وشهد الشوط الأول تكافؤاً في السيطرة، ولعب محمد كنو كرة عرضية شكلت خطورة على مرمى التعاون ولكن لم تجد من يتابعها داخل المرمى (13)، وتهيأت فرصة محققة للتعاون عندما انفرد ربيع سفياني وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس العُماني علي الحبسي وحولها إلى ركنية (17).

ونجح مانويل في منح التقدم للتعاون عندما استغل كرة عرضية تابعها بقوة في الزاوية اليسرى للحارس الحبسي (19).

ولم يفق الهلال من صدمة الهدف حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني إثر كرة عرضية تابعها آدم على يسار الحبسي (22).

وكاد التعاون يضيف هدفا ثالثا لكن رأسية سفياني أمسكها الحبسي (30).

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ولاحت فرصة للهلال لتقليص الفارق ولكن رأسية احمد أشرف ذهبت بعيداً عن المرمى (39).

وكاد الهلال يقلص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر هتان باهبري لكن الحارس البرازيلي كاسيو دوس أنجوس ابعد تسديدته ببراعة إلى ركنية (46).

ورد التعاون بانفراد لآدم لكنه لعب الكرة بجانب القائم (47)، قبل أن يحذو حذوه البرازيلي نيلدو بترولينا (49).

وواصل حارس التعاون تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما ابعد بصعوبة كرة عبد الرحمن اليامي (53). ومن هجمة منسقة نجح التعاون في إضافة الهدف الثالث بواسطة أميسي اثر كرة عرضية لعبها على يسار الحبسي (56).

وتصدى أنجوس لكرتين خطرتين لنواف العابد وكنو (77)، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أضاف التعاون هدفه الرابع عن طريق تاوامبا الذي ارتقى لكرة عرضية ولعبها برأسه داخل المرمى (81) ثم ختم الزبيدي المهرجان بهدف خامس بتسديدة قوية ارتطمت بالقائم وعانقت الشباك (86).

ملخص المباراة: