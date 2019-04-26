شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى : متخافوش على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد بالإسماعيلى ثقته الشديدة فى قدرة لاعبى الفريق الاصفر على العودة للتألق من جديد

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " متخافوش على الاسماعيلى ، أعلم أن المهمة صعبة مش الدراويش اللى يخسروا ثلاثة وبالشكل المخزى ده ، سنحاول ترتيب البيت من الداخل وإعادة الأمور لنصابها "

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تشكيل الجهاز الفنى المعاون لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة ،ويضم الجهاز كل من محمود جابر مدرب عام وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديرا للكرة مع استمرار سعفان الصغير فى منصب مدرب حراس المرمى ، لاسيما بعد أن تقدم الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة بإستقالتهما عقب مباراة دجلة، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادى تمت الموافقة على قبول إعتذار الثنائى مع تقديم الشكر على المجهود الذى بذلوه الفترة الماضية بإعتبارهما من أبناء النادى وسيكون لهما دورا فعالا مع النادى فى مناصب أخرى.

Advertisements

وكان الاسماعيلي قد تلقي هزيمة قاسية بثلاثة أهداف دون رد في ختام الجولة 30 للدوري علي ستاد بتروسبورت مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ لمناقشة اتخاذ قرارات مصيرية لتعديل وضع الفريق