شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح موقف باسم على من مواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبى بالنادي الأهلى موقف باسم علي ظهير أيمن الفريق من مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فى بطولة الدوري العام ، مؤكدا إن اللاعب جاهزا للمواجهة القادمة.
وظهر باسم على بمستوى متميز في مباراة المصرى الماضية والتي حسمها الأهلي بثنائية نظيفة بالدورى الممتاز، رغم مشاركته في اللقاء بعد غياب طويل عن مباريات الفريق الأحمر.
ويحتل الأهلى حاليا المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 61 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة بينما يتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد 60 نقطة ولكن خاض بيراميدز 29 مباراة وخاض قطبى الكرة المصرية 27 مباراة.
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