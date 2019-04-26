شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يغرم تونى سيلفا مالياً بسبب "الدلع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، عقوبة مالية على الدولى الغينى تونى سليفا مهاجم زعيم الثغر بسبب التمارض وعدم الانتظام فى التدريبات والشكوى الدائمة من الاصابات.

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كان حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى قد وبخ اللاعب اليوم وطالبه بضرورة الانتظام فى التدريبات ومشاركه زملائه خلال المرحلة القادمة حيث وصف ما يقوم به بـ"الدلع".

وأكد وليد صلاح الدين إن سيلفا لم يكن عند حسن ظن الجهاز والإدارة به الامر الذى أدى إلى التشديد على الحهاز الطبى للفريق لتجهيز اللاعب بدنياً من أجل المشاركه مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا التى سوف تستضفيها مصر من أجل تسويق اللاعب خلال هذه المرحلة.