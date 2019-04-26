شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 26 / 4 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 26 / 4 / 2019 العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي..

وليد سليمان يعلن جاهزيته للقاء الأهلى أمام طلائع الجيش

أكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزيته للمشاركة فى المباريات المقبلة للفريق بداية من مباراة طلائع الجيش. وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعى فى ألمانيا وأصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة فى المباريات المقبلة بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية مؤخرا، وفقا لرؤية الجهاز الفنى. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سعد سمير يعود إلى القاهرة بعد أسبوع ويسافر ألمانيا مرة أخرى

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق مستمر فى أداء برنامجه التأهيلى لمدة أسبوع آخر فى ألمانيا، موضحاً أن سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي.وأضاف عبد الحفيظ أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلى محدد وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب فى نهاية برنامجه التأهيلى. ويعانى سعد سمير من قطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى تعرض له أثناء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى.

عبد الحفيظ يطمئن على نيدفيد بعد جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، اتصالاً هاتفياً اليوم، الجمعة، بكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد فى ألمانيا حالياً. Advertisements وقال مدير الكرة، إن اللاعب أجرى عملية غضروف الركبة أمس، الخميس، بنجاح، وسيؤدى مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعى قبل العودة إلى القاهرة. وأضاف عبد الحفيظ أن نيدفيد سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومى لحين انتظامه فى التدريبات الجماعية والمباريات.

الأهلى يحدد موقف محمد هانى من لقاء طلائع الجيش غداً

يخضع محمد هانى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحص طبى غداً السبت لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة الجيش المقبلة فى الدورى الممتاز. وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن هانى أجرى أشعة على العضلة الأمامية، وكذلك سيخضع لفحص طبى غداً لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجيش. وأوضح أن الفحوصات المبدئية قبل مباراة المصرى الأخيرة أكدت صعوبة لحاقه بمباراة الطلائع الجيش، ولكن هناك فحصا أخيرا سيخضع له اللاعب غداً لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.

شريف إكرامى يبدأ المشاركة فى تدريبات الأهلى تدريجياً غداً