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صبرى المنياوى متحدثا إعلاميا للإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد بالإسماعيلى سياسة جديدة من أجل تنظيم العمل الاعلامى للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

 

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وسيكون المنياوى المنوط الأول بإدلاء التصريحات لدى وسائل الاعلام المختلفة عن الفريق مع ضرورة حصول أى لاعب على إذن مسبق قبل التحدث للاعلام خلال الفترة القادمة.

 

كما أكد مدير الكرة أن هناك شروطا سيتبعها المصور الفوتوغرافي ووسائل الاعلام المقروءة، ومراسلي القنوات التلفزيونية سواء قبل أوبعد أي مران أو مباراة ووعد المنياوى بتقديم الدعم الكامل لرجال الأعلام وإزالة كافة العراقيل في هذا الشأن، مطالباً بتحرى الدقة فيما ينشر عن الفريق فى تلك الفترة التى تحتاج لتكاتف الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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