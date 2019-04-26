شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتوج للمرة الأولى ببطولة الجونة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا ببطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، وذلك عقب تغلبه على منافسه كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف السادس في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي المصري، يعد ذلك اللقب الأول لعلى فرج فى بطولة الجونة للإسكواش.
وفاز فرج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 46 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11 / 9 ، 12 / 10 ، 11 / 3.
وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .
يذكر أن رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والنصنفة الأولى عالميا حصدت لقب السيدات عقب تغلبها على نوران جوهر المصنفة السابعة في المباراة النهائية لتحصد الوليلي اللقب الثاني على التوالي ببطولة الجونة.
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