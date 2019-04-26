شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الجزيرة فى ضربة البداية بنهائى دورى السلة 87 / 85 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجه 87 / 85، التى أقيمت على صاله وزارة الشباب والرياضة بمدينه 6 أكتوبر، فى أولى المباريات الخمس فى نهائى بطوله دورى السوبر لكرة السلة.

وبذلك يحتاج الزمالك إلى الفوز بمباراتين من الأربعة المتبقية للتتويج بدورى السوبر، ووفقا لنظام البطولة فالزمالك يلتقى مع الجزيرة 5 مرات وفى حالة الفوز فى أول 3 مباريات لا تقام باقى اللقاءات وفى حالة الفوز فى لقائين فقط يتم الاحتكام إلى مباراة رابعة وفى حالة التساوى فى عدد مرات الفوز والخسارة يتم الإحتكام إلى مباراة خامسة فاصلة بين الفريقان.

كان الزمالك قد تأهلى إلى الدور النهائى بالتغلب على الأهلى بدور قبل النهائى بينما صعد الجزيرة بالتغلب على الاتحاد السكندرى.