شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويجها ببطولة الجونة.. رنيم الوليلي سعيدة بالتتويج وأحيي شجاعة نوران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش عن سعادتها بالتتويج بلقب بطولة الجونة للنسخة الثانية على التوالي وذلك بعد تغلبها في المباراة النهائية على منافستها نوران جوهر لاعبة دجلة والمصنفة السابعة عالميا.

وقالت الوليلي في تصريحات خاصة لليوم السابع أنها سعيظة بثبات المستوى الذي تسير عليه منذ فترة لتحص لقبها الثالث بعد التتويج ببطولة بلاك بول ودي بي دي، مشيرة أن ذلك لم يحدث منذ بداية مسيرتها مع الاسكواش .

وأضافت رنيم أنها تحيي نوران جوهر على أدائها خلال المباراة خاصة وأنها خاضت الشوط الأخير رغم الاصابة التي تعرضت لها حتى لا تنسحب من المباراة.

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من جانبه أعرب طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش وزوج لاعبة دجلة عن سعادته بفوز زوجته باللقب مؤكدا أن المباراة لم تكن سهلة خاصة وان نوران في أفضل حالاتها الفنية، إلا أن عودة رنيم رغم تأخرها في الشوط الثالث كان هو الفارق في تتويجها باللقب.

وأضاف مؤمن أنه تعليماته لزوجته بين الأشواط كانت لمنحها الثقة بنفسها وأن تقدم لعبها المعتاد بأفضل طريقة ممكنه.

وتصنف بطولة الجونة بفئة بطولات البلاتينيوم وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش حيث تقدر القينة المادية لجوائزها بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .