شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود لحسابات لاسارتي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يدرس الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الدفع بناصر ماهر لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المكس في الإسكندرية ببطولة الدوري الممتاز.
وغاب ناصر ماهر عن أخر مباراتين للأهلي في بطولة الدوري لأسباب فنية حيث لم يُشارك في لقاء بيراميدز الذى خسره الاهلي بهدف نظيف، كما غاب عن لقاء المصري أمس الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة.
ويرغب لاسارتي في منح ناصر ماهر فرصة المشاركة أمام الطلائع سواء أساسياً أو لعدة دقائق حسب سير المباراة خاصة وأن الجهاز فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراتي بيراميدز والمصري بهدف إراحته بعدما عانى من إجهاد واضح إنعكس سلبياً على مستواه خلال الفترة الماضية.
ويبدأ الاهلي غداً ،السبت الاستعداد لمباراة الطلائع بعدما منح لاسارتي لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم عقب مباراة المصري أمس.
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