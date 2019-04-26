صلاح يتفوق على الخطيب والعميد في استفتاء ماركا لأفضل لاعب في تاريخ مصر

مصراوي - كتب- أحمد فاروق: اكتسح محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، والذي تنافس فيه مع محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي وحسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومدرب سموحة الحالي. ونال صلاح 90% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي شارك فيه 508.143 شخصًا، مقابل 5% للخطيب ومثلها لحسام حسن عميد لاعبي العالم السابق، ليفرض نفسه باكتساح كأفضل لاعب في تاريخ مصر، باختيارات قراء ماركا. وأجرت ماركا استفتاءات لاختيار أفضل اللاعبين في تاريخ 22 دولة...

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