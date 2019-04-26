الأهلي مهدد بخسارة خدمات نجم الفريق أمام طلائع الجيش

اشتكى المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إجهاد في عضلة السمانة خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام المصري البورسعيدي. وفاز الأهلي مساء أمس على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، سجلهما صالح جمعة وعلي معلول حيث صنع أزارو الهدف الأول، وتسبب في ركلة الجزاء التي سُجل منها الهدف الثاني. وسيخضع أزارو لفحص طبي قبل مران الأهلي عصر غد السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، لتحديد حجم الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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