اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلن اتحاد الكرة، أن طلائع الجيش اختار ملعب ستاد المكس، لاستضافة مباراة فريقه أمام الأهلي. وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، طالبت إدارة نادي طلائع الجيش بترشيح ملعب بديل للقائه مع الأهلي، المقرر له الأول من مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز،وجاء ذلك الأمر نظرا لعدم موافقة الأمن، على إقامة اللقاء بالسويس.

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