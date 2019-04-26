جروس يخلي مسئوليته من نتيجة لقاء الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري

أبلغ السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، مجلس الإدارة بضرورة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم الأربعاء ١ مايو ببطولة الدوري العام.
وأبلغ المدير الفني أمير مرتضى المشرف على الكرة، صعوبة خوض المباراة نظرا لضيق الوقت بين مواجهتي النجم الساحلي، الذهاب والعودة، حيث تقام المباراة الأولى بعد غدا الأحد، والثانية الأحد الذي يليه في تونس.
وكان الفريق الأبيض تلقى الخسارة من بيراميدز، خلال المباراة التي اقيمت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، والمؤجلة من الجولة ال26 من مسابقة الدوري العام.
وافتقد الزمالك صدارة ترتيب مسابقة الدوري لصالح بيراميدز، ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة، خلف الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 61 نقطة وبيراميدز المتصدر برصيد 63 نقطة.
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