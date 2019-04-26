محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا خلال مباراة ليفربول وهيدرسفيلد

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تحقيق رقم قياسي، بعد تسجيله هدف في شباك مرمى هيدرسفيلد، في المباراة التي تجمع بينهما على

ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 20

له في هذا الموسم، كما أنه أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 20 في موسمين متتاليين بعد روبي فولر موسمي 94/95 و95/96 ولويس سواريز موسمي 2012/2013 و2013/2014.

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شاهد الهدف..