الارشيف / اخبار الرياضه

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا خلال مباراة ليفربول وهيدرسفيلد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح محمد صلاح نجم في تحقيق رقم قياسي، بعد تسجيله هدف في شباك مرمى هيدرسفيلد، في المباراة التي تجمع بينهما على

ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ36 من الممتاز.

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 20

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
له في هذا الموسم، كما أنه أصبح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 20 في موسمين متتاليين بعد روبي فولر موسمي 94/95 و95/96 ولويس سواريز موسمي 2012/2013 و2013/2014.

 

Advertisements

شاهد الهدف..

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا خلال مباراة ليفربول وهيدرسفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا