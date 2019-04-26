مصطفى غيته يناقش الدكتوراه ويهديها للشهيد احمد منسي

ناقش الدكتور مصطفى غيته معلم تربية رياضية بإدارة التعليمية ببنى سويف والباحث بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأسكندرية رسالة الدكتوراه بعنوان " منهج مقترح التربية الرياضية لطلاب المرحلة الثانوية بالتعليم الفني الفندقي ".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الاستاذة الدكتورة زكية إبراهيم أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية والأستاذة الدكتورة نوال شلتوت أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور على محمد عبد المجيد أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان السابق والأستاذ الدكتور

مدحت على أبو سريع أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف السابق والأستاذ الدكتور وليد صلاح المساوى الاستاذ المساعد بقسم الرياضة المدرسية بجامعة الإسكندرية.

وقد اثنت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة مؤكده انها جيدة للغاية وان سوف تفيد قطاع هام من طلاب التعليم الفني فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني وقد أوصى الباحث بالاتى التوصيات تشمل عرض المنهج المقترح على مركز تطوير المناهج

مصحوبا بخطاب توصية من السادة المشرفين ، إقرار المنهج من قبل لجنة الخبراء بمركز تطوير المناهج ومستشار التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم ،الاهتمام بعقد دورات تدريبية لمعلمى التربية الرياضية بمدارس التعليم الفني ،زيادة حصص التربية الرياضية بالمدارس الفنية إلى ثلاث حصص أسبوعيا ، العمل على تثقيف الطلاب رياضيا بما يتوافق مع ما يدرسونه من أنشطة و مقررات ، إعادة إحياء وزارة التعليم الفني والتدريب التقنى والمشروعات الصغيرة وفى نهاية المناقشة اهدى الدكتور مصطفى غيته رسالة الدكتوراه إلى شهداء الوطن جميعا والشهيد العقيد احمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذى خدم معه الباحث بالكتيبة وذلك تأكيد من الباحث ان شهداء الوطن أحياء عند ربهم يرزقون.