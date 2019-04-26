مصطفى غيته يناقش الدكتوراه ويهديها للشهيد احمد منسي

ناقش الدكتور مصطفى غيته معلم تربية رياضية بإدارة التعليمية ببنى سويف والباحث بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأسكندرية رسالة الدكتوراه بعنوان " منهج مقترح التربية الرياضية لطلاب المرحلة الثانوية بالتعليم الفني الفندقي ".
تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الاستاذة الدكتورة زكية إبراهيم أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية والأستاذة الدكتورة نوال شلتوت أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور على محمد عبد المجيد أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان السابق والأستاذ الدكتورمدحت على أبو سريع أستاذ طرق تدريس التربية الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية جامعة بنى سويف السابق والأستاذ الدكتور وليد صلاح المساوى الاستاذ المساعد بقسم الرياضة المدرسية بجامعة الإسكندرية.
وقد اثنت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة مؤكده انها جيدة للغاية وان سوف تفيد قطاع هام من طلاب التعليم الفني فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني وقد أوصى الباحث بالاتى التوصيات تشمل عرض المنهج المقترح على مركز تطوير المناهج
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