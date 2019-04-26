الهلال السعودي يقرر إقالة زوران ماميتش

أقترب نادي الهلال من إقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق، مساء اليوم الجمعة، عقب وداع كأس خادم الحرمين الشريفين.
وحقق التعاون السعودي فوزًا عريضًا بخمسة أهداف نظيفة أمام الهلال السعودي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة بنصف نهائي كأس
الجدير بالذكر أن الهلال السعودي ودع كأس زايد للأندية العربية بعد الهزيمة امام النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الاٍبوع الماضي.
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