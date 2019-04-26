شباب الخماسى الحديث يسافر إلى برشلونة لخوض بطولة كأس أوروبا

سافرت اليوم بعثة منتخب شباب الخماسي الحديث إلى مدينة برشلونة الأسبانية للمشاركة في بطولة كأس أوروبا للشباب تحت ١٧ و ١٩ سنة . وسوف يشارك المنتخب ببعثة مكونه من ٥ أولاد و ٦ بنات وهم أدهم هانى فوده، نور الدين كريم ، يوسف قرني ، اياد الكاشف ، عمر وائل عزت ،

البنات ، اميرة قنديل، زينة عامر ، نوران البحيري ، ملك خالد ، سلمي هاني فوده

يذكر ان فعاليات البطولة تقام على يومي ٢٧ و ٢٨ ابريل الجارى بينما تعود البعثة بسلامة الله يوم ٢٩ ابريل .

نور الدين كريم ، يوسف قرني ، اياد الكاشف ، عمر وائل عزت ،البنات ، اميرة قنديل، زينة عامر ، نوران البحيري ، ملك خالد ، سلمي هاني فوده،هانيا طارق ويرأس البعثة شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد ، فيما تتضمن البعثة اثنان من المدربين هما هشام سليمان مدرب الجري ، عبد الرحمن غيث مدرب السلاحيذكر ان فعاليات البطولة تقام على يومي ٢٧ و ٢٨ ابريل الجارى بينما تعود البعثة بسلامة الله يوم ٢٩ ابريل .

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