علي فرج يفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش

توج المصري علي فرج المصنف الأول عالميا، ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على منافسه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد.

قدم علي فرج مباراة طيبة للغاية، وفاز بالشوط الأول ١١-٩، واتسم الشوط الثاني بالقوة والندية وحسم فرج بنتيجة

١٢-١٠، وظهر اليأس على كريم عبد الجواد قي الشوط الثالث وحسمه فرج ١١-٣.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات

السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها عمرو منسي مؤسس البطولة، جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.