توج المصري علي فرج المصنف الأول عالميا، ببطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على منافسه كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد.
قدم علي فرج مباراة طيبة للغاية، وفاز بالشوط الأول ١١-٩، واتسم الشوط الثاني بالقوة والندية وحسم فرج بنتيجة١٢-١٠، وظهر اليأس على كريم عبد الجواد قي الشوط الثالث وحسمه فرج ١١-٣.
وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات
كانت هذه تفاصيل خبر علي فرج يفوز ببطولة الجونة الدولية للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.