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ليفربول يتقدم على هيدرسيفلد بثلاثية في الشوط الأول

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تقدم على هيدرسيفلد، بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الــ36 من .

افتتح ليفربول الهدف الأول عبر نابي كيتا بعد 15 ثانية من بداية المباراة،

بعد خطأ دفاعي من هيدرسيفلد، استغلها محمد صلاح ومررها لكيتا والذي أسكنها داخل الشباك، ليكون الهدف الأسرع في تاريخ ليفربول.

وفي الدقيقة الـ22 سجل ساديو

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ماني الهدق الثاني بعد عرضية من روبرتسون، ضربها ماني في شباك هيدرسيفلد معلنًا الهدف الثاني.

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في الدقيقة 42 تسديدة من هندرسون من منطقة قريبة لكنها فوق المرمى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي تمريرة طولية لصلاح، ينجح في تسجيلها فوق حارس مرمى هيدرسيفلد.

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