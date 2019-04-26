شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول امام هدرسفيلد

عزز ليفربول تقدمه امام هدرسيفلد لتصبح ثلاثة أهداف دون رد، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أنفيلد،ضمن الأسبوع الــ36 من الدوري الإنجليزي.
وسجل محمد صلاح الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة
وبذلك تصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا.
شاهد الهدف :
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