صبري المنياوي يتخذ قرارات جديدة بشأن الإسماعيلي

قرر صبرى المنياوى مدير الكرة الجديد بفريق الإسماعيلى وضع سياسة جديدة من أجل تنظيم العمل الاعلامى للفريق الأول خلال الفترة المقبلة. وسيكون المنياوى المصدر الأول بأدلاء التصريحات لدى وسائل الاعلام المختلفة عن الفريق مع ضرورة حصول أى لاعب على اذن مسبق قبل التحدث للاعلام. عن الفريق مع ضرورة حصول أى لاعب على اذن مسبق قبل التحدث للاعلام. وأكد مدير الكرة أن هناك شروطا سيتبعها المصور الفوتوغرافي ،ووسائل الاعلام المقروءة، ومراسلي القنوات التلفزيونية سواء قبل أوبعد أي مران أو مباراة. ووعد المنياوى بتقديم الدعم الكامل لرجال الأعلام وإزالة كافة العراقيل في هذا الشأن ، مطالباً بتحرى الدقة فيما ينشر عن الدراويش فى تلك الفترة التى تحتاج لتكاتف الجميع.

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