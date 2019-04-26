رياضة | ريال مدريد يتراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتراجع عن ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أنا نادي ريال مدريد قرر التراجع عن التعاقد مع الفرنسي الشاب أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تراجع ريال مدريد عن ضم "رابيو" حيث لا يراه مدرب الفريق زين الدين زيدان مناسباً لمشروعه المقبل في النادي الملكي.

وينتهي عقد "رابيو" مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وسيكون متاحًا بالمجان للأندية الراغبة به.

وترغب أندية بايرن ميونيخ ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد وتوتنهام في التعاقد مع اللاعب الفرنسي.