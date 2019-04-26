رياضة | الأهلي يحسم أول صفقات الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم أول صفقات الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي في حسم أولى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وحصل مسؤول بارز في لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي على توقيع كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل في صفقة حر.

ويرفض كريم بامبو تجديد عقده مع نادي الإسماعيلي ويخطط للعودة إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقة كريم بامبو صانع ألعاب فريق الدراويش بنهاية الموسم الجاري.