رياضة | عاجل.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا أمام هدرسفيلد وينفرد بصدارة الهدافين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا أمام هدرسفيلد وينفرد بصدارة الهدافين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبى نجمنا المصري محمد صلاح أن يخرج الشوط الأول من مباراة فريقه ليفربول وضيفه هدرسفيلد إلا بتسجيل هدف رائع في المباراة التي يحتضنها ملعب الأنفيلد في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي

وجاء هدف صلاح في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد أن استلم كرة داخل منطقة الجزاء ويضعها بطريقة رائعة داخل الشباك مسجلا هدف ليفربول الثالث في اللقاء.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيده التهديفي إلى 20 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.