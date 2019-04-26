رياضة | الزمالك يهزم الجزيرة في افتتاح مباريات نهائي دوري السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم الجزيرة في افتتاح مباريات نهائي دوري السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الزمالك على الجزيرة في افتتاح مباريات نهائي بطولة الدوري المصري لكرة السلة "السوبر"بنتيجة 87-85 في اللقاء الذي جرى بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

المباراة كانت سجالا بين الفريقين تبادلا فيها التقدم، حتى نجح الزمالك في حسم اللقاء لصالحه في اللحظات الأخيرة، رغم محاولات الجزيرة المستميتة للفوز باللقاء.

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وستكون المواجهة الثانية غدا السبت 27 أبريل في السادسة مساءا، ويقام اللقاء الثالث في 30 أبريل في السادسة مساء.

وحال الحاجة لمباراة رابعة، ستقام في الأول من مايو عند السابعة والربع مساءا، وإذا تساوى الفريقان في عدد مرات الفوز، يقام لقاء فاصل في السادسة من مساء الرابع من مايو.