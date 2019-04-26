رياضة | هل يحقق برشلونة الثلاثية وليفربول البريميرليج ؟ سواريز يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يحقق برشلونة الثلاثية وليفربول البريميرليج ؟ سواريز يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"في أنفيلد لن تصفر عليك الجماهير، بل في الواقع ليس في الكرة الإنجليزية عمومًا. ذهبتُ إلى مانشستر وتعرضت لصافرات الاستهجان بطبيعة الحال لكنك لن تتعرض لها من جماهيرك، هذا لا يحدث هناك."

- لويس سواريز يتحدث عن الفارق بين الجماهير الإسبانية والجماهير الإنجليزية في دعم لاعبيها.

"قبل المباراة، من اللطيف أن أتحدث عن مدى امتناني تجاه ليفربول على كل ما منحه النادي لي لكنكم تعرفونني، بمجرد أن تطأ قدمي أرض الملعب لا توجد صداقات ولا زمالة ولا تفكير باللحظات الجميلة."

"نهاية الموسم بثلاثية لبرشلونة والبريميرليغ لليفربول ؟ بمشيئة الرب!"