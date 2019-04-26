رياضة | سواريز: برشلونة تسبب في حزن جماهير ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: برشلونة تسبب في حزن جماهير ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن جماهير فريق ليفربول الإنجليزي ستسعد بتسجيل لاعب سابق في ليفربول على أرضية أولد ترافورد (ضد مانشستر يونايتد)، كما أن البارسا أقصى اليونايتد بعد ذلك لكن ربما لن يسعدوا كثيرًا بما أنهم سيضطرون لمواجهتهم الآن.

وقال سواريز عن هدف برشلونة في أولد ترافورد: "أنا احتسبته هدفًا ليّ (يضحك). في كل الأحوال، كانت الكرة في طريقها للقائم البعيد إن لم ترتطم بالمدافع. بالنسبة لي، الهدف هدفي".

وأضاف: "الآن، أي لاعب يود الانتقال إلى ليفربول أما في فترتي، لم تكن الحال هكذا. كان الأمر مختلفًا تمامًا! كنا على وشك تحقيق البريميرليج بفريقٍ أقل بكثير من الفريق الحالي ولم ينفق النادي أموالًا طائلة لضم اللاعبين آنذاك. لو حققنا اللقب حينها لكان إنجازًا أكبر من الآن".

وأردف: "رحيم ستيرلينج تطور تطورًا مذهلًا! أتذكر أننا كنا نمزح معه ونقول له إنه لا يعرف كيف يسجل، كان ينفرد بالحارس وترتطم الكرة بإصبعه وتخرج خارج المرمى. كنا نضحك عليه، تطوره مذهل وأنا سعيد جدًا له".