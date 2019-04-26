رياضة | البطل المصري أحمد سعد يكسر الرقم الإفريقي ويفوز بـ 3 ذهبيات في رفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطل المصري أحمد سعد يكسر الرقم الإفريقي ويفوز بـ 3 ذهبيات في رفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع البطل المصري أحمد سعد ان يكسر الرقم الافريقي في الكلين بعد ان قام برفع 168 كجم في منافسات وزن 67 كجم رجال والتي انتهت منذ قليل من البطولة الإفريقية لرفع الأثقال رقم 29 للرجال و18 للسيدات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واستطاع الرباع المصري أحمد سعد بالفوز ب3 ميداليات ذهبية بعد أن استطاع رفع 134 كجم في الخطف و 168 كجم في الكلين، ليحصل علي ذهبية المجموع بإجمالي 302 كجم.

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وجاء لاعب مدغشقر توجونيرينا الان في المركز الثاني بعد أن استطاع رفع 133 كجم في الخطف و167 كجم في الكلين، ليحصل على إجمالي 300 كجم.

وحل الرباع الليبي احسان شابي في المركز الثالث بعد أن استطاع رفع 126 كجم في الخطف 155 كجم في الكلين ليحصل علي مجموع 281 كجم.

وتنتهي بعد قليل منافسات الرجال في وزن 73 كجم والتي ينافس فيها أيضا المصري مصطفي إبراهيم.