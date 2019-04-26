رياضة | هل "بوجبا" هو القائد الذي يحتاجه مان يونايتد ؟ سولشاير يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل "بوجبا" هو القائد الذي يحتاجه مان يونايتد ؟ سولشاير يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "هو قائدٌ في غرفة تبديل الملابس وفي الملعب بالنسبة لنا، وأعود لقدرتي على التأكيد 'لبقاءه'، انا استطيع التأكيد، لكن الحياة لا تستطيع تأكيد شيء على الإطلاق، وسيكون متواجدًا هنا مادمت قلقًا حول ذلك".
وواصل: "هل بوجبا القائد الذي يحتاجه مان يونايتد ؟ كما يعرف الجميع، العالم تغير، فلم نعد نملك كين، او ستيف بروس في غرفة تبديل الملابس. ونحن جميعًا مختلفون".
وتابع: "لدينا فريق مليء بالمواهب وبالقيادة وتقريبًا اشياء مختلفة، وأحببت اللعب تحت قيادة روي كين على طبيعة الحال، والجميع هنا يتحدث حول روبو، لكننا مختلفون، المجتمع اختلف، وانا لا أقود الفريق بالطريقة التي فعلها سير اليكس، او فان غال، او مورينيو، نحن قادةٌ مختلفون".
واستطرد: "هل محادثات تجديد العقد تشتت تركيزه ؟ هذا شيء يجب عليك كلاعب كرة قدم التعامل معه، وفي هذه الحالة، ديفيد يأتي كل يوم ليقدم ما يجب أن يقدمه".
واختتم: "هل سيلعب هيريرا لمان يونايتد مجددًا ؟ أعتقد ذلك، نعم. أندير لازال يتدرب، ومتحمس، وسيكون متواجدًا ربما مع الفريق الذي سيلعب يوم الأحد. لا يمكنني تأكيد شيء، لكنه تدرب معنا باليومين الماضيين".