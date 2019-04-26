رياضة | هل "بوجبا" هو القائد الذي يحتاجه مان يونايتد ؟ سولشاير يُجيب

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن هناك المعايير التي يضعها لاعبه بول بوجبا لنفسه، لأنه حينما يصنع الفرص، ويسجل الأهداف، ويقوم بالعمل الشاق، الاعلام والجماهير والجميع ينظر الى بوجبا ويقول: "هل تستطيع فعل أفضل من ذلك؟"

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحقي قبل مواهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي: "بول يقوم بعمل رائع معنا. وهو بشرٌ مثلنا، ونحن متشابهون".

وأضاف: "هو قائدٌ في غرفة تبديل الملابس وفي الملعب بالنسبة لنا، وأعود لقدرتي على التأكيد 'لبقاءه'، انا استطيع التأكيد، لكن الحياة لا تستطيع تأكيد شيء على الإطلاق، وسيكون متواجدًا هنا مادمت قلقًا حول ذلك".

وواصل: "هل بوجبا القائد الذي يحتاجه مان يونايتد ؟ كما يعرف الجميع، العالم تغير، فلم نعد نملك كين، او ستيف بروس في غرفة تبديل الملابس. ونحن جميعًا مختلفون".

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وتابع: "لدينا فريق مليء بالمواهب وبالقيادة وتقريبًا اشياء مختلفة، وأحببت اللعب تحت قيادة روي كين على طبيعة الحال، والجميع هنا يتحدث حول روبو، لكننا مختلفون، المجتمع اختلف، وانا لا أقود الفريق بالطريقة التي فعلها سير اليكس، او فان غال، او مورينيو، نحن قادةٌ مختلفون".