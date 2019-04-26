رياضة | رنيم الوليلي تفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رنيم الوليلي تفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت المصرية رنيم الوليلي بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية للسيدات للبطولة، وحسمت الوليلي الشوط الاول بنتيجة ١١-٨، قبل ان تفوز نوران جوهر بالشوط الثاني بنتيجة ١١ - ٧، وفازت رنيم بالشوط الثالث بنتيجة ١٢-١٠ وحسمت الشوط الرابع بنتيجة ١١-٦.

وزيرتا التخطيط و التضامن ومحافظ البحر الاحمر في نهائي الجونة الدولية للاسكواش.

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وشهد النهائي حضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،بالاضافة الى محافظ البحر الاحمر اللواء أحمد عبدالله و رجال الاعمال نجيب وسميح ساويرس، ورئيس اتحاد للعبة عاصم خليفة كما حضر حسام غالي مدير الكرة بالجونه ومحمد ناجي جدو لاعب الفريق.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها شركة I-Events والتي يترأسها عمرو منسي مؤسس البطولة، بالتعاون مع أوراسكوم للتنمية مصر والجونة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.