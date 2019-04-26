رياضة | صفقة برشلونة تصدم ريال مدريد وتختار اللعب بجوار ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة برشلونة تصدم ريال مدريد وتختار اللعب بجوار ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، عن رغبته في اللعب ضمن صفوف برشلونة الإسباني، خلال الموسم الجديد.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، أن اللاعب تلقى العديد من العروض المميزة أبرزها ليفربول الإنجليزي، إلا أنه سيحسم أمره بالشهر المقبل.

ونشر موقع "لو10 سبورت الفرنسي"، إن بيبي سوف يحسم مستقبله في 5 مايو المقبل مع ليل لكنه يفضل اللعب في الدوري الإسباني بالموسم المقبل وتحديدًا بعد الأخبار حول اهتمام برشلونة به.

وأشار الموقع إلى أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وليفربول وريال مدريد مازالوا يرغبون بقوة في ضم بيبي في الصيف لكن الريدز ينوي تقديم عرضًا قويًا في الأيام المقبلة لضمه من ليل الفرنسي بالموسم المقبل.