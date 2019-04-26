رياضة | سولشاير يكشف سبب تراجع أداء مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف سبب تراجع أداء مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن هذه كرة القدم، وهؤلاء هم البشر، لكن توجد هناك فوارق بسيطة، وبالطبع لعب فريقه مباراة صعبة والكثير قال بأنها فرق سهلة التي بدأوا بها في البداية، والأمر مختلف الآن، لكن يجب النظر الى السيناريو كاملًا، الى الموسم ككل، لقد كان موسمًا عاطفيًا للنادي واللاعبين.
وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي: "وهذا ما يجب عليك التعامل معه كلاعب وكمدرب، عليك التعامل مع البشر".
وأضاف: "هل تضمن بقاء بول بوغبا للموسم المقبل ؟ لا نضمن شيئًا في كرة القدم. لكن، نعم. اعتقد أن بول سيكون هنا، هو مصمم على النجاح في مان يونايتد".
وواصل: "هل ستجلس ديفيد دي خيا على مقاعد البدلاء ؟ لا، على الإطلاق. لأني أثق بديفيد لأنه كان أفضل لاعب يونايتد حظي به فالسنوات الـ6-7 الماضية، إنه مذهل. إنه يمر بلحظات صعبة والتي يمر بها أي لاعب كرة قدم في مسيرته. سيكون بخير".
واستطرد: "ما فتحت أعيننا كانت مباراة ايفرتون، والأيام العشر الماضية كانت صعبةً على الجميع بطبيعة الحال وقد تخرج بشيء عاطفي. في هذا النادي، لتكون ناجحًا، يجب أن تكون ذو لحمة جماعية لـ24/7."
وأردف: تصريحات راشفورد التي تدعوا للحمة الجماعية ؟ يمكنك أن ترى يوم الإربعاء أن هناك فريقًا رغب فاللعب، ورغب بالتواجد هناك لأجل الجميع، ولم نكن نقوم بعملنا ضد إيفرتون، وهو شاب متأثر، راشي 'راشفورد' حزين جدًا من خسارة الديربي، ونحن كذلك."
وأكمل: "لقد شاهدوا 'اللاعبين' الحقيقة كاملةً في الأسابيع القليلة الماضية، وأين نحن حقيقةً، اذا نظرت الى نقاط الفريق في السنوات الخمس الماضية، لا أعلم إن كنتم ستعطونني المتوسط، ولكننا الآن نملك 64 نقطة، وهذه الحقيقة التي كنا عليها في المواسم الخمس الماضية، وهذا ليس جيدًا".
وأتم في هذا السياق: "وهذا لا يعود للمباريات الست أو الثمان الماضية، بل هذا يعود لمكانتنا وأين نحن الآن. لدينا تحدٍ كبير أمامنا".