رياضة | سولشاير يكشف سبب تراجع أداء مانشستر يونايتد

وأضاف: "هل تضمن بقاء بول بوغبا للموسم المقبل ؟ لا نضمن شيئًا في كرة القدم. لكن، نعم. اعتقد أن بول سيكون هنا، هو مصمم على النجاح في مان يونايتد".

وواصل: "هل ستجلس ديفيد دي خيا على مقاعد البدلاء ؟ لا، على الإطلاق. لأني أثق بديفيد لأنه كان أفضل لاعب يونايتد حظي به فالسنوات الـ6-7 الماضية، إنه مذهل. إنه يمر بلحظات صعبة والتي يمر بها أي لاعب كرة قدم في مسيرته. سيكون بخير".

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واستطرد: "ما فتحت أعيننا كانت مباراة ايفرتون، والأيام العشر الماضية كانت صعبةً على الجميع بطبيعة الحال وقد تخرج بشيء عاطفي. في هذا النادي، لتكون ناجحًا، يجب أن تكون ذو لحمة جماعية لـ24/7."