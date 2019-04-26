رياضة | برشلونة يُهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يُهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة يتطلع لتسجيل رقم قياسي جديد في الدوري الإسباني على حساب ريال مدريد.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى لتحقيق رقم قياسي عن طريق فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد في نهاية بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يحتل صدارة الليجا حاليًا برصيد 80 نقطة أما ريال مدريد فيحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبالتالي فإن الفارق يبلغ 15 نقطة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فارق نقاط بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا يبلغ أكثر من 17 نقطة منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلًا من نقطتين.

واستطاع برشلونة تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، حيث أنه أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة أما ريال مدريد فجاء في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة أمامه فرصة لمعادلة أو كسر رقم الموسم الماضي خاصة أنه متبقى للبارسا وريال مدريد 4 مباريات في الليجا ويمر الملكي بفترة صعبة على مستوى النتائج.