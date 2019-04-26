رياضة | إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل لقاء طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل لقاء طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة بشد في السمانة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام المصري مساء أمس.

واضطر باسم علي لمغادرة مباراة الفريق الأحمر أمس أمام المصري في الدقيقة ٨٥ بعدما شعر بألام في عضلة السمانة ليحل زميله رامي ربيعة بديلا له.

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وسيخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران الأهلي عصر غد السبت لتحديد مدة غيابه عن الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.