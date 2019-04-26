رياضة | التعاون يسحق الهلال بالخمسة ويتأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون يسحق الهلال بالخمسة ويتأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقن فريق التعاون مضيفه الهلال درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 / صفر، اليوم الجمعة، ليصعد للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم التعاون بهدف سجله ساندرو مانويل في الدقيقة 19 وأضاف عبد الفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة 22 ثم سجل سيدريك اميسي الهدف الثالث في الدقيقة 56 ثم سجل ليندر تاومبا الهدف الرابع في الدقيقة 81 قبل أن يختتم إبراهيم الزبيدي أهداف التعاون في الدقيقة 86.

ويلتقي التعاون في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجمع بين اتحاد جدة والنصر، المقرر إقامتها غدا السبت.

ويستعد التعاون والهلال لمواجهة بعضهما البعض مرة أخرى يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتأهل التعاون للدور قبل النهائي هذا الموسم، بعد فوزه على العدالة 1 / صفر في دور الـ64 ثم الفوز على النهضة 6 / صفر في دور الـ32 ثم الفوز على الشباب 3 / صفر في دور الستة عشر ثم الوحدة 3 / صفر.

في المقابل، تأهل الهلال لهذا الدور بفوزه على الدرع 9 / صفر في دور الـ64 ثم الفوز على هجر 3 / صفر في دور الـ32، وفي دور الستة عشر تغلب على الفيصلي 3 / 2 ثم الفوز على الاتفاق 3 / 2 في دور الثمانية.

جاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وشن الهجمات على المرميين، لكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة تذكر على المرميين، وهو ما أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب، لكن سيطرته لم تدم طويلا حيث تمكن لاعبو التعاون من استعادة السيطرة وشن هجمات متتالية على مرمى الهلال.

وأنقذ علي الحبسي، حارس الهلال، فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 18 عندما مرر سيدريك أميسي كرة من فوق مدافعي الهلال، ليقابلها ربيع سفياني بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات لكن الحبسي تصدى لها لترتد إلى أميسي الذي قابلها بتسديدة قوية مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 19 سجل التعاون هدف التقدم عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة جزاء الهلال، حيث تركها ربيع سفياني تمر من بين قدميه ليجدها ساندرو مانويل الذي قابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات التعاون الهجومية حتى سجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 عندما مرر إبراهيم الزبيدي كرة عرضية من الناحية اليسرى، قابلها عبد الفتاح آدم بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

كثف الهلال من محاولاته الهجومية بحثا عن تقليص الفارق، في الوقت نفسه، تراجع لاعبو التعاون لوسط ملعبهم من أجل الحفاظ على نظافة الشباك واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك، انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 39 والتي شهدت فرصة خطيرة للهلال، عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها أحمد أشرف الفقي غير المراقب بضربة رأس من على حدود منطقة الست ياردات، لكنه فشل في توجيه الكرة بشكل سليم تجاه المرمى لتمر من امامه قبل أن يشتتها دفاع التعاون.

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ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل ان يطلق الحم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم التعاون بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبحت المباراة أكثر سرعة وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة على المرميين.

وكاد الهلال أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 46 عندما انطلق هتان باهبري بالكرة من الناحية اليسرى، ومرر كرة عرضية أرضية اصطدمت بقدم أحد مدافعي التعاون، وغيرت اتجاهها صوب المباراة لكن كاسيو دوس انجوس حارس التعاون حول الكرة بصعوبة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ورد التعاون في الدقيقة 47 بإهدار فرصة هدف مؤكد، عندما استلم عبد الفتاح آدم الكرة داخل منطقة جزاء الهلال لينفرد بالحارس علي الحبسي لكنه سدد كرة بيعدة للغاية عن المرمى لتضييع فرصة هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 51 كاد التعاون أن يسجل الهدف الثالث عندما مرر آدم كرة بينية إلى نيلدو بيترولينا داخل منطقة جزاء الهلال في الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد الهلال في الدقيقة 52 عندما مرر حسن كادش كرة عرضية من الناحية اليسرى، قابلها عبد الرحمن اليامي بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات، لكن دوس أنجوس تألق وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 56 سجل التعاون الهدف الثالث عندما توغل نيلدو بيترولينا بالكرة من الناحية اليسرى، ومرر كرة عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء قابلها سيدريك اميسي بتسديدة إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات الهلال الهجومية بحثا عن تقليص الفارق وسط دفاع قوي ومنظم من لاعبي التعاون.

وكاد سيبستيان جيوفينكو أن يسجل هدفا للهلال في الدقيقة 69 عندما استلم تمريرة بينية داخل منطقة جزاء التعاون، وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى التعاون.

وفي الدقيقة 75 كاد نواف العابد أن يسجل الهدف الأول للهلال، عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دوس انجوس بمساعدة العارضة، وفي ذات الدقيقة أيضا سدد محمد كنو كرة قوية من الناحية اليمنى من داخل منطقة الجزاء حولها دوس أنجوس إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وعلى عكس سير اللعب وفي الدقيقة 81 سجل التعاون الهدف الرابع عندما مرر عبد الفتاح آدم كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى إليها ليندر تاومبا، غير المراقب، وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 86 سجل إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس للتعاون، عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء في الناحية اليسرى وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس علي الحبسي قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز التعاون بخماسية نظيفة.