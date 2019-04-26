رياضة | مفاجأة في تشكيلة ليفربول الرسمية أمام هدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة ليفربول الرسمية أمام هدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام فريق هيدرسفيلد تاون، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هندرسون - كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - ستوريدج