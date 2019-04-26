اونلاين | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

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كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الوداد وصن داونز بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي، منافسه فريق صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الجمعة 26 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة بين فريق صن داونز، وفريق الوداد البيضاوي المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق : جواد بدة.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الوداد :-

حراسة المرمى : أحمد رضا.

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خط الدفاع : محمد ناهيري - شيخ إبراهيم كومارا - أشرف داري - عبداللطيف نصير.

خط الوسط : يحيى جبران - صلاح الدين سعيدي - إسماعيل الحداد - وليد الكارتي - محمد أونجم.

خط الهجوم : حسيني راشد.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق صن داونز :-

دينيس أونيانجو - تيبوجو لينجرمان - ريكاردو ناسكيمينتو - واين أريندسي - ثابيلو مورينا - ليل لاكاي - صامويل تياني - هلومجو كيكانا - ثيمبا زواني - باكاماني ماهلامبي - ليبوهانج مابوي.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي الوداد البيضاوي المغربي، ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.