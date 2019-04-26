اونلاين | يلا شوت لايف liverpool Day مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر live On رابط مباراة ليفربول متابعة حية SALAH TV

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يلا شوت ليفربول وهدرسفيلد مباشر، وانتهت مباراة الذهاب بالدور الأول بين الفريقين بفوز الأحمر بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح الذي ينافس على صدارة الهدافين حيث يتساوى مع أوباميانج والكون أغويرو برصيد 19 هدف لكل منهما.

ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر kora live، وبعد مرور 35 مرحلة يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الدوري الانجليزي برصيد 89 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الذي يأتي بالمركز الثاني بعدما جمع 88 نقطة، وسنعرض رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم مباشر يلا كورة kora star بجودة عالية.

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تشكيلة ليفربول الرسمية: حراسة المرمى: اليسون، خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – لوفرين – آرنولد، خط الوسط: هندرسون – كيتا – فينالدوم، خط الهجوم: ماني – ستوريدج – صلاح.